A una semana de traspaso, no ha habido acercamiento de gobierno saliente, informa designada presidencial electa

Tegucigalpa – La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, confirmó este lunes que a una semana del traspaso presidencial, “no ha habido ningún acercamiento” de la comitiva nombrada por la presidenta Xiomara Castro para la transición de poder que tendrá lugar el martes 27 de enero en el Congreso Nacional.

Mejía indicó que aguardarán al regreso del presidente electo Nasry Asfura, quien se encuentra fuera del país como parte de una gira de trabajo que lo llevó a Estados Unidos e Israel.

(Leer) Presidente electo retorna mañana tras gira por EEUU e Israel

La designada Mejía dijo que será Asfura quien indique si se tomará el informe que pretende presentar la comisión de transición del gobierno saliente, aunque aclaró que lo que corresponde en la rendición de cuentas es que cada secretaría de Estado se reúna con el equipo del gobierno entrante y le rinda las cuentas en temas de finanzas, personas y todos asuntos pendientes.

“Pero entiendo que lo que se está planeado por parte del poder ejecutivo es la presentación de un informe a nivel final”, dijo.

(Leer) Transición ha estado con atrasos, reconoce ministro Vaquero

El pasado 15 de enero, la presidenta Castro designó al ministro de Gobernación Tomás Vaquero, junto a Russel Garay, de Servicio Civil y Gustavo Sánchez de la Secretaría de Seguridad para realizar la transición de gobierno.

El fin de semana, el ministro Vaquero reconoció que “el tema de transición ha estado un poco con atrasos” y agregó que que está a la espera del retorno del presidente electo Nasry Asfura. VC