A través de iniciativa ciudadana se busca rescate de Honduras ante crisis energética

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, realizó hoy la presentación de Potencia Honduras, Programa de Optimización y Transformación Energética Nacional, una iniciativa ciudadana independiente que nace con el objetivo de incidir para el rescate del sistema eléctrico nacional de la politización y la ineficiencia, para transformarlo en motor de desarrollo para el país.

– La iniciativa ciudadana e independiente plantea una reforma estructural que generaría un ahorro fiscal de más de 144 mil millones de lempiras en 10 años.

Esta propuesta surge como una alternativa técnica y viable ante una crisis energética que actualmente le cuesta al Estado más de 15 mil 140 millones de lempiras al año y provoca la pérdida de 50 millones de lempiras cada día en energía que quienes la consumen no la pagan.

Falta de resultados

Actualmente, uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total de Honduras es generado exclusivamente por la crisis del sector eléctrico, lo que representa una carga asfixiante que impacta de manera directa en el bolsillo de cada ciudadano, aunque este no haya firmado ningún contrato, señaló Edgard Aguilar, especialista de energía de ASJ.

Durante la investigación para realizar esta iniciativa se encontró que Honduras se encuentra bajo altas pérdidas y pocos resultados en el sector energético, dijo Aguilar.

Hemos demostrado hoy que uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total de Honduras es generado exclusivamente por la crisis del sector eléctrico.

También hemos evidenciado que entre los años 2022 y 2025 el Estado transfirió 46 mil 422.5 millones de lempiras a la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE) sin fijar metas claras, reformas estructurales ni mecanismos de rendición de cuentas, lo que se ha traducido en apagones constantes, tarifas elevadas, una matriz de generación sucia y la exclusión de comunidades rurales que siguen viviendo a oscuras.

El rescate del sector eléctrico no puede esperar

Ante esta realidad, la iniciativa de ASJ demostró que el rescate del sector no puede esperar más y que además es técnicamente factible y fiscalmente necesario mediante una reforma estructural basada en la competencia y una regulación fuerte operada por profesionales, siendo esta la única vía real capaz de revertir la quiebra del sistema y de las finanzas públicas del país.

La propuesta de Potencia Honduras incluye la implementación de una hoja de ruta, compuesta por cuatro acciones concretas en un plazo de 48 meses, donde Honduras lograría un ahorro fiscal acumulado de más de 144 mil millones de lempiras en una década, incluyendo una reducción de más de 99 mil millones de lempiras en la deuda acumulada de la estatal para el año 2035.

Asimismo, este ordenamiento permitiría la liberación de fondos públicos para inversión social, devolviendo esos recursos a hospitales y escuelas, al tiempo que establece tarifas competitivas y genera las condiciones idóneas para atraer inversión y empleo de calidad.

En el marco del lanzamiento de Potencia Honduras, ASJ puso a disposición del público una plataforma digital (https://potenciahonduras.asjhonduras.com/) que incluye un portal de pérdidas y una calculadora fiscal; mediante la cual, cualquier hondureño podrá rastrear de manera digital, circuito por circuito, dónde y cuánto dinero se está perdiendo por robo e ineficiencia en su propia comunidad.

Con este esfuerzo, ASJ incide en la reforma energética para garantizar servicios públicos de calidad, tarifas justas y un suministro digno para la población más vulnerable, históricamente afectada por el abandono institucional. El capítulo nacional de Transparencia Internacional reitera que parte del marco legal ya existe, por lo que el rescate de la estatal debe ejecutarse con criterio técnico y transparencia, dejando atrás los cálculos políticos que por décadas han postergado las soluciones que el pueblo hondureño merece.

Mal manejo de recursos naturales

De su parte, el miembro de la coalición ambiental de Honduras, René Soto, dijo que la actual crisis energética que enfrenta Honduras es por el mal manejo de los recursos naturales.

Si no hay bosque, no hay agua y si no hay agua es imposible pensar en la generación de energía, razonó.

Los bosques regulan el flujo de agua y los vientos, ambos necesarios para la generación de energía, agregó.

Destacó que la iniciativa ciudadana tiene una buena estructura y se plantea como una solución o salida a la crisis.

Prever

De su lado, el experto en temas energéticos, Samuel Rodríguez, acotó que lo más urgente es prever para el futuro.

En ese sentido, dijo que el país ya debe tener una planta generadora de energía que sustituya todos los contratos energéticos que se vencen en el año 2028.

Al respecto, acotó que si bien se debe buscar un sustituto a las plantas generadoras se debe buscar firmar contratos que permitan un mayor ahorro al Estado.

Se deben pensar en alternativas energéticas también como la energía solar, agregó. (RO)