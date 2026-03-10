A través de edictos judiciales buscarán localizar a Luis Redondo y Carlos Zelaya

Tegucigalpa – Los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya no respondieron a llamadas ni mensajes para comparecer como testigos en el caso “Chequesol”, por lo que el juez a cargo solicitó al equipo de defensa de José Cardona que proceda a realizar la citación mediante edictos judiciales.

– Carlos Zelaya está en una situación delicada de salud recibiendo tratamiento médico en México, de acuerdo a lo informado por sus allegados.

Esta medida permitirá convocar formalmente a los exlegisladores para que se presenten ante el tribunal a comparecer, dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Explicó que de acuerdo con la resolución judicial, la citación se publicará durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional y en una radio de cobertura nacional.

Esta medida servirá como mecanismo oficial para garantizar que Redondo y Zelaya sean notificados y puedan cumplir con su obligación de declarar.

Según se informó, ninguno de los dos exdiputados contestan llamadas, ni correos, ni mensajes vía redes sociales.

En ese sentido, Silva dijo que se intentó a través de la Secretaría del Poder Judicial comunicarse vía teléfono con ellos y fue imposible, por lo que el juez que lleva la causa autorizó citarlos mediante edictos judiciales. IR