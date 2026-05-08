A través de bono cafetalero se entregará fertilizantes a 87 mil productores

Tegucigalpa – El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, informó este viernes que el gobierno prevé entregar fertilizantes a unos 87 mil productores de café a partir de junio, como parte del programa de incentivos conocido como bono cafetalero, dirigido principalmente a pequeños y medianos productores del país.

“Estos productores representan el 94 % del sector cafetalero nacional y producen cerca del 60 % del café del país”, señaló Ordóñez.

El funcionario detalló que el café hondureño llega actualmente a 56 destinos internacionales, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales mercados.

Asimismo, advirtió que el sector se mantiene atento al comportamiento del fenómeno de El Niño, aunque estiman que su impacto será moderado durante los próximos meses.

Honduras se encuentra en la actualidad bajo el fenómeno “La Niña”, pero en junio se cambiará a “El Niño”.

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, intensificando los vientos alisios.

En otras palabras, durante La Niña se favorecen las temperaturas más frescas.

No obstante, se observan varios indicadores que muestran un aumento de temperatura de medio grado por encima del promedio.

Lo anterior significa que Honduras en junio pasará a estar bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

El fenómeno de El Niño (ENOS) es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas.

Dichas condiciones climatológicas afectarán las previsiones de cosechas para este año, según expertos. (RO)