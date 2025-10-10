A tono con Nicolás Maduro, Mel condena Nobel a María Corina Machado

Tegucigalpa – El expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) condenó este viernes que la venezolana María Corina Machado fue condecorada con el premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de red social “X”, consideró que el Nobel de la Paz a Machado es una “afrenta” a la historia y los pueblos en la lucha por su soberanía.

“Premiar a una golpista, aliada de las élites financieras y de los intereses extranjeros, es convertir el símbolo de la paz en un instrumento del colonialismo moderno”, posteó.

Zelaya Rosales señaló que no habrá paz cuando se premia a personas quienes promueven sanciones, bloqueos y guerras económicas contra su propio pueblo.

Este viernes, el Comité Nobel noruego decidió otorgar el premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Cabe recordar que la administración de Xiomara Castro en Honduras está alineada con las posturas políticas de Nicolás Maduro en Venezuela.

El anuncio provocó diversas reacciones, desde las felicitaciones del bloque de oposición al régimen de Nicolás Maduro como a importantes figuras como el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que lamentó que el mandatario estadounidense Donald Trump no fuera el beneficiario. AG