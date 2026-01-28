A su salida Gobierno de Xiomara Castro descongela precio de gas LPG

Tegucigalpa– El precio del cilindro de gas LPG doméstico registra un incremento superior a los 32 lempiras, pasando de 238 a 270.94 lempiras, lo que representa un nuevo golpe al bolsillo de las familias hondureñas.

El aumento se produce luego de un período en el que el costo se mantuvo congelado hasta el lunes 26 de enero.

En ese sentido, el gobierno de Xiomara Castro descongeló el precio previo a la toma de posesión del nuevo presidente Nasry Asfura.

La situación de última hora del Gobierno saliente genera preocupación entre consumidores y sectores productivos que dependen del gas para actividades básicas y comerciales.

Los vendedores de baleadas y tortillas afirmaron que en los próximos días se realizará un aumento a los productos, porqué requieren trasladar ese aumento al consumidor, para no tener pérdidas.

Igualmente, los hondureños que consumían menos de 150 kilovatios y que no pagaban energía eléctrica, esa medida también la dejó abolida el gobierno anterior ya que fue una de sus promesas de campaña. IR