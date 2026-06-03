A Sabalenka se la lleva el viento

París.- La bielorrusa Aryna Sabalenka era la única de las supervivientes del cuadro individual de Roland Garros que tenía un Grand Slam en sus vitrinas. Su derrota en cuartos simboliza bien un torneo en el que los favoritos han dado la espantada, lo que abre la puerta a la entrada de nuevos talentos.

La número 1 del mundo, que por primera vez en seis ‘grandes’ no estará entre las cuatro mejores, se derrumbó tras un set y medio contra la zurda rusa Diana Shnaider, víctima de sus propios nervios, de la frustración de no poder cerrar su victoria 400 cuando tuvo servicio para ganar el partido.

A partir de ahí, visiblemente tensa, Sabalenka cedió diez juegos seguidos y la opción de sumar su quinto grande, el primero en Roland Garros, tras perder, 3-6, 7-5 y 6-0.

Las condiciones climáticas parecen destinadas a jugar un rol esencial en este torneo. El italiano Jannik Sinner, también número 1, fue eliminado en segunda ronda bajo elevadas temperaturas, con 37 grados que le fundieron frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Sabalenka se quejó del viento y de que los organizadores no cerraran el techo de la central, pero sobre todo de su propia incapacidad para salir del hoyo mental en el que ella misma había entrado.

Shnaider, que no había jugado nunca tan arriba en un ‘grande’, confesó que la frustración que sentía en su rival le dio confianza -«me dije que algo tendría que estar haciendo bien»- y ahora se medirá a otra inesperada en el cuadro final, la polaca Maja Chwalinska.

La suya es una historia de superación. En 2020 sufrió una depresión que le apartó de las pistas y con 24 años consiguió acceder por vez primera al cuadro final de Roland Garros tras superar la fase previa. Tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya, 25 del mundo, 7-6(3) y 6-3, jugará las semifinales de un ‘grande’.

Chwailinska se convierte en la sexta tenista pasa de la previa a semis en un Grand Slam, la segunda en Roland Garros seis años después de la argentina Nadia Podoroska y ahora persigue convertirse en la segunda que levanta el trofeo tras la británica Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Antes tendrá que superar a Shnaider que le venció en Estambul en 2022 en el único duelo entra ambas.

La otra consecuencia de la derrota de Sabalenka es que la rusa Mirra Andreeva, entrenada por la española Conchita Martínez, emerge como la favorita con mayor ránking y como la única con experiencia en unas semifinales de Grand Slam.

Y eso que es la más joven de las cuatro pretendientas, de 19 años, pero regresa a una ronda que ya disputó en 2024 donde se quedó a las puertas de la final tras perder contra la italiana Jasmine Paolini.

Dos años más tarde regresa como octava favorita y ante el fracaso de las principales candidatas como una baza de peso para sumar su primer Grand Slam.

Enfrente tendrá a la que probablemente es la jugadora más en forma sobre arcilla, la ucraniana Marta Kostyuk, 15 del mundo, que no conoce la derrota en esa superficie en lo que va de curso, en una reedición de la final del torneo de Madrid.

La jugadora de Kiev, que ha convertido su participación en este Roland Garros en un altavoz para denunciar la situación que vive el pueblo ucraniano bajo las bombas rusas, encadena 16 triunfos consecutivos, con el torneo de Ruán y el de la capital española lo que ha disparado sus expectativas en puertas de disputar su primera semifinal de un Grand Slam. EFE/ir