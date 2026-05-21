A reunión de emergencia autoridades de seguridad ante masacres registradas en el país

Tegucigalpa – Autoridades de seguridad sostienen una reunión de emergencia para analizar la situación generada tras la masacre registrada en Trujillo y el enfrentamiento armado ocurrido en Corinto, hechos violentos que han provocado preocupación a nivel nacional.

– Más de una veintena de muertos esta jueves por dos masacres en el país.

En el encuentro participan representantes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, así como el Fiscal General y el secretario del Instituto Nacional Agrario (INA), con el propósito de evaluar los recientes acontecimientos y coordinar acciones de respuesta.

De manera preliminar, también se informó sobre la posible incorporación del presidente Nasry Asfura a la reunión, en medio de la creciente tensión por los hechos de violencia registrados en las últimas horas.

Las autoridades buscan definir estrategias de seguridad y medidas inmediatas para reforzar la presencia policial y militar en las zonas afectadas, además de avanzar en las investigaciones relacionadas con ambos sucesos.

En la reunión, las autoridades tomarán las decisiones que se adoptarán para contrarrestar la ola de violencia.

Desde el Congreso ya surgen voces de diputados que piden la interpelación del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez. IR