A reunión autoridades de Salud tras presentar tos una de las personas en cuarentena por sarampión

Tegucigalpa – Una persona, de las 90 que estuvieron en el evento religioso realizado en Guatemala, está presentando tos, uno de los síntomas que son parte del sarampión.

En ese sentido, las autoridades se reunirán este miércoles para conocer el caso y verificar si el paciente desarrolla la enfermedad.

Las autoridades esperan que ninguna de las 90 personas dé positivo a dicha enfermedad, pese a que en el hermano país centroamericano son varios los casos que se han dado a conocer luego de dicho encuentro.

El doctor Lorenzo Pavón, jefe de Vigilancia de la Salud, detalló que se están tomando todas las medidas ya que Guatemala confirmó seis casos y El Salvador uno.

Indicó que a la persona que presenta tos se le está realizando todas las atenciones recomendadas en el abordaje del sarampión.

Estas 90 personas están ubicadas en varios departamentos del país, por lo que cada una de las regiones sanitarias está en alerta, principalmente en Colón donde está la persona que ya presenta fiebre.

El galeno hizo un llamado a la población para que se vacunen a los hijos contra la enfermedad. IR