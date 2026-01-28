A Reina deben separarlo del cargo, sí demanda, “ya sabemos lo que buscaba”: Carlos Cálix

Tegucigalpa – El analista Carlos Cálix señaló que el excanciller Enrique Reina debe ser destituido de su cargo de director del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

A través de su cuenta de red social “X”, Cálix señaló que este nombramiento carece de idoneidad y deben separarlo de su cargo.

Sugirió que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) sólo debe poner su staff de abogados y resolver este nombramiento para evitar que otra persona que no esté preparada reciba el cargo.

(LEER): A horas de finalizar mandato, Castro nombra a Enrique Reina a cargo del Fosede y Sarahí Cerna en el directorio del BCH

Advirtió que si Enrique Reina demanda por la destitución de su cargo es porque evidencia lo que pretendía.

Cabe recordar que a horas de que venciera el mandato, Xiomara Castro nombró a Reina a cargo del Fosede y Sarahí Cerna como integrante del directorio del Banco Central de Honduras (BCH).

En ese sentido, la Ahiba expresó su inconformidad por este nombramiento considerando que no cumple con los requisitos técnicos y profesionales que exige la ley para ocupar dicho cargo.

Señaló que esta decisión afecta los intereses de Fosede indicando que Reina no cuenta en su trayectoria profesional con experiencia vinculada al sector bancario. AG