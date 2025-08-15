¿A quién quieren engañar?, cuestiona general Romeo sobre captura de quienes plantearon asesinar a Mel

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez, cuestionó hoy ¿a quién quieren engañar? Sobre la captura de tres hombres acusados de querer planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya.

Ni unidos en uno solo, tienen pinta de burlar al gran séquito de policías y militares que acompaña a Mel Zelaya y dar un golpe, opinó el general en sus redes sociales.

Eso sin contar sus lujosas blindadas del último año que prometieron vender. ¿A quién quieren engañar?, cuestionó.

A los tres hombres capturados este jueves se les acusa de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Los detenidos Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan, guardan detención judicial.

Los tres son acusados por los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

La audiencia inicial se programó para el 18 de agosto a las 10:00 de la mañana para la evacuación de medios de pruebas. PD