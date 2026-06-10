¿A quién apoyan los italianos en el Mundial?

Roma.- Su afinidad con España; la Brasil de Carlo Ancelotti; las vecinas Francia, Suiza o Austria; su histórica relación con Argentina… ¿a qué selección apoyarán los italianos en el Mundial tras la ausencia de Italia?

La ‘Azzurra’, tetracampeona mundial, no estará en la máxima cita del fútbol por tercera vez consecutiva. Entre la resignación, la decepción y el enfado que provoca su ausencia, muchos aseguran que ni siquiera lo seguirán, mientras que otros optan por vivir el torneo con la bufanda de otra selección.

Lo cierto es que no hay un consenso claro, y los aficionados se muestran divididos. Incluso la primera ministra, Giorgia Meloni, no supo qué contestar ante la pregunta de la revista The Journalai: «Está difícil, ¿eh? Está difícil… mejor no me haga hablar», dijo.

Pese a la falta de acuerdo, hay tres selecciones que se llevan el ‘ranking’ en los sondeos realizados por medios y por otras entidades: Brasil, Argentina y España.

La selección brasileña comparte con Italia su peso histórico, lo que proyecta una admiración mutua. Brasil, además, está dirigida por Ancelotti, una leyenda del ‘calcio’ que goza de un inmenso respeto y cariño en el país, especialmente por parte de la hinchada del Milan.

Muchos de los mejores futbolistas brasileños escogieron la Serie A como uno de sus destinos principales, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú…

Los transalpinos muestran una postura muy favorable también hacia Argentina, con el que mantienen una enorme relación histórica debido a los movimientos migratorios y a la gran ascendencia italiana, que contribuyó a forjar estrechos lazos entre ambas naciones.

Sobra decir que la huella de jugadores como Diego Armando Maradona en el Nápoles también facilitan que una parte de los ‘tifosi’ apoyen a la albiceleste, así como la veneración hacia Leo Messi en todo el mundo.

España también se posiciona alto en los sondeos debido a la afinidad y la rivalidad sana que siempre se mostraron ambas selecciones, hermanadas en la representación del sur de Europa y del mediterráneo.

Esta simpatía recíproca, unida a la presencia española en Italia, también explica que muchos italianos tiendan a apoyar a la selección dirigida por Luis de la Fuente. Algo similar ocurre en otros deportes, como el tenis, donde la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner despierta admiración y seguimiento en ambos países.

Otros equipos también recibirán, aunque en menor medida, el apoyo de los aficionados italianos. Entre ellas Portugal, por la presencia de Cristiano Ronaldo, y Suiza, país vecino con el que Italia mantiene una histórica rivalidad deportiva, aunque marcada por el respeto mutuo y una competencia generalmente sana.

Los transalpinos también guardan cierto respeto, lejos de sentir rencor, a Bosnia y Herzegovina, con quien cayeron en la repesca mundialista. Además de por la migración bosnia a Italia durante la guerra en su país (1992-1995), Italia fue uno de los países europeos que más apoyó el desarrollo del fútbol del país báltico. También por figuras como Edin Džeko y Miralem Pjanić, dos leyendas de la Serie A.

En menor porcentaje se encuentran Inglaterra, Noruega o México. Mucho más atrás quedan los rivales por excelencia de la ‘Azzurra’, Francia y Alemania. EFE/ir