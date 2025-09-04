A qué órdenes ilegales se refería el general Muñoz, cuestiona Germán Licona

Tegucigalpa – El analista y especialista en seguridad, Germán Licona es del criterio de que no se puede desconocer que se le “seruchó el piso” al general Ramiro Muñoz Bonilla, quien solicitó su baja de las Fuerzas Armadas.

Licona describió al exjefe de la Policía Militar del Orden Público y quien estuvo a cargo de la coordinación del sistema penitenciario, como un ciudadano militar que demostró que cuando hay un compromiso hacia el país, se puede dar confianza.

El analista agregó que Muñoz Bonilla también dio indicios de inconformidad entre quienes lo nombraron “cuando les quitaron el poder en el mando de la Policía Militar y posteriormente en el sistema penitenciario”.

El especialista en seguridad refirió que el general dijo cosas relevantes como que él no cumplía órdenes ilegales, ante lo cual cuestionó: “a qué órdenes ilegales se refería en ese momento el general Muñoz, o está cumpliendo esas órdenes el actual encargado del sistema penitenciario del país”, afirmó.

Ante el argumento de que el general Muñoz Bonilla renuncia por temas de salud Liona dijo que habría que preguntarle a las autoridades del Hospital Militar le negaron la incapacidad médica.

Muñoz ascendió a general de brigada dentro de la institución castrense, pero fue perdiendo fuerza en la FFAA y con el gobierno ya que el 7 de enero fue separado de la dirección de la PMOP.

Para el 15 de julio, Muñoz confirmó su salida de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP) señalando que nunca cumpliría una orden que este fuera de lo establecido en la Constitución de la República. VC