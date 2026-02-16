A prisión por encargar en España por 3 mil euros un asesinato a la Mara Salvatrucha

Murcia (España).- Agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a un hombre en una localidad de Murcia, región del suroeste del país, por encargar a cambio de 3.000 euros un asesinato a la Mara Salvatrucha (MS-13) antes de que las autoridades españolas desmantelaran la banda en marzo de 2025.

El detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, informaron este lunes fuentes de la Policía española, y añadieron que en la operación fue detenida una segunda persona, aunque fue puesta en libertad después de declarar.

La Mara Salvatrucha es una organización transnacional que se originó en Los Ángeles (Estados Unidos), pero se trasladó a otros puntos del continente -opera también en El Salvador, Honduras, Guatemala o México- después de que sus miembros fueran deportados, según recoge en su web el Departamento de Estado de EE.UU., que declaró el año pasado a esta banda como organización terrorista extranjera.

La detención llevada a cabo en la Región de Murcia es fruto del análisis de la información obtenida tras una macrooperación policial contra este grupo criminal, desarrollada en marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en cuatro ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante), y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes españoles pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones.

Detectaron un encargo para asesinar a una persona en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar su integridad física.

En el dispositivo policial de la operación, bautizada como Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información permitió descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la mara.

En esos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicario, establecido en 3.000 euros. EFE