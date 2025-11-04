A prisión mujer acusada del homicidio de empleado del IHSS

Tegucigalpa – En audiencia dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Génessis Daniela Izaguirre Garay (18), señalada responsable del homicidio de su pareja sentimental Héctor Orlando Espinoza Vásquez (56).

El hecho se perpetró el 9 de mayo del año en curso en la colonia San Miguel de Comayagüela.

De acuerdo con las investigaciones a las 11:55 de la noche la pareja se encontraba en la vivienda cuando inició una fuerte discusión al punto que ella tomó un arma blanca, tipo cuchillo y le infirió una herida en el brazo izquierdo provocándole un traumatismo torácico abierto.

Después, realizó una llamada al sistema de emergencia 911 reportando que su pareja sentimental se encontraba gravemente herido por arma blanca.

Ante esa situación, se trasladaron al lugar autoridades policiales donde encontraron en el dormitorio de la vivienda el cuerpo sin vida de Héctor Orlando Espinoza Vásquez.

La audiencia preliminar se programó para el 25 de noviembre a las 10:00 de la mañana. PD