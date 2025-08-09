A prisión madre que abandonó a su hijo recién nacido en un solar baldío

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Hilda Marina Martínez López a quien se le supone responsable del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su hijo recién nacido.

Conforme a las diligencias realizadas por agentes de delitos contra la vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) constatan que el 1 de junio en horas de la mañana la imputada dio a luz a la criatura y aproximadamente a las 12:00 del mediodía, luego lo fue a dejar en un solar baldío a inmediaciones de una vivienda envuelto en peleros (tejidos usados para ensillar caballos) y luego fue metido en bolsas plásticas.

El recién nacido estaba completamente envuelto en peleros y luego fue metido en bolsas plásticas, por estos hechos la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) interpuso el respectivo requerimiento fiscal por el delito mencionado.

El menor estuvo interno al menos 12 días en un centro hospitalario y luego fue dado de alta y su custodia está a cargo de la Secretaría de Adolescencia, Niñez y Familia (SENAF).

Los pobladores de la zona fueron quienes se percataron del abandono del recién nacido y quienes interpusieron la denuncia en contra de la ahora privada de libertad. (RO)