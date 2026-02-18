A prisión guardia de seguridad que mató a motociclista en la capital

Tegucigalpa – En audiencia de declaración de imputado se dictó la medida de prisión preventiva en contra de Josué Isaías Matamoros Martínez, guardia de seguridad que disparó contra un motociclista frente a un centro comercial en el bulevar Morazán de la capital.

El homicidio se perpetró el lunes 16 de febrero del presente año a las 4:50 de la tarde exactamente en el parqueo de un centro comercial ubicado en el Bulevar Morazán de la capital.

La audiencia inicial se fijó para el viernes 20 de febrero del presente año a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con las investigaciones, se constató que después que la víctima estacionó su motocicleta en un parqueo exclusivamente para vehículos comenzó una acalorada discusión entre el guardia de seguridad y la víctima.

Ante esa situación, el encausado sacó el arma de reglamento y le disparó en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte a Kevin Joel Valle Torres.

Posteriormente, el guardia de seguridad se retiró de la escena del crimen para dirigirse a una caseta ubicada en el centro comercial donde entregó el arma de fuego; en consecuencia, huyó del lugar a bordo de una bicicleta.

El arresto se ejecutó en el barrio Mama Chepa de Comayagüela mediante el apoyo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911. (RO)