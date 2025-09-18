A prisión dos supuestos traficantes de cocaína en la capital hondureña

Tegucigalpa – En audiencia inicial dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de dos personas capturadas en posesión de cocaína en la capital hondureña.

Se trata de Oscar Rene Chavarría Menéndez y Carlos Hidilverto Morales, acusados por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la Salud Pública y quienes fueron detenidos por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el pasado 6 de septiembre.

Los presuntos traficantes se transportaban en un vehículo marca Chevrolet con placa HBG 1805, en el que técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATIC encontraron varios envoltorios con cocaína, que iban ocultos en el área del tablero del carro para evitar ser detectados.

Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y su escuadrón canino dieron alerta de la droga que transportaban los procesados.

De acuerdo con el artículo 311 del Código Penal comete el delito de tráfico de drogas quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece, o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, debiendo imponerse penas de 7 a 10 años de reclusión. (RO)