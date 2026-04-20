A pleno del Congreso hoy el Presupuesto General de la República

Tegucigalpa– El Congreso Nacional tiene previsto conocer este día en el pleno el proyecto del Presupuesto General de la República 2026, en una jornada clave donde se afinan los últimos detalles antes de su discusión formal.

De acuerdo con la programación legislativa, a las 9:00 de la mañana se desarrollará la última reunión entre jefes de bancada y la comisión dictaminadora para revisar observaciones y posibles ajustes al dictamen final.

El proyecto presupuestario, que ronda los 444 mil millones de lempiras según los informes presentados por la Secretaría de Finanzas, ya fue remitido al Poder Legislativo y se encuentra en fase de análisis dentro de la comisión correspondiente.

En ese sentido, el diputado Kilver Beltran dijo que este día por la tarde, en el pleno del Congreso Nacional, se dará a conocer el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

El documento será presentado para su análisis y discusión por parte de los diputados, en un proceso clave para definir la distribución de los recursos del Estado para este periodo fiscal.

Los diferentes sectores están a la espera que apruebe el presupuesto, principalmente en el sector Salud, donde los médicos tienen más de una semana en protesta por falta de pago. IR