Frase del día

“A pesar de ataques, embestidas y sabotajes sin precedentes: hoy venció el pueblo, hoy triunfó la democracia. ¡Honduras: cumplimos!”.

Por: Proceso Digital

Ana Paola Hall • Presidenta del CNE

