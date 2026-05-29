A partir del próximo lunes se verán acciones contundentes contra el crimen, anuncia el Gobierno

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció este viernes que a partir del próximo lunes comenzarán “acciones contundentes” contra el crimen organizado, incluidas las maras y pandillas, que implicarán la llegada de equipo tecnológico y apoyo internacional para intervenir inicialmente en 40 municipios con alta incidencia delictiva.

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, declaró que las medidas forman parte de una estrategia integral impulsada tras la participación del país en la cumbre «Escudo de las Américas», convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según Argueta, el encuentro fue “un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”.

Argueta confirmó que, además de la asistencia técnico y logística, Honduras recibirá equipo que reforzará capacidades operativas.

“El lunes estará llegando la noticia, muy importante de cómo estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Ya están llegando todas estas personas para compartir aquí. Y equipo, equipo que ustedes van a poder ver”, afirmó el funcionario.

El plan contempla inicialmente acciones en 40 municipios considerados de “alta peligrosidad”. Donde, actualmente, la Secretaria de Seguridad finaliza la planificación operativa, pormenorizó Argueta.

En la cumbre regional se acordó avanzar en la declaración de las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

De acuerdo con Argueta, lo anterior, otorga “mayor margen de acción” y habilita marcos jurídicos y procedimientos más ágiles para capturar redes delictivas.

Argueta señaló que el apoyo internacional no se limita a Estados Unidos, y que en la cumbre y en otras reuniones se han incluido mecanismos de cooperación con países de Latinoamérica y con la Unión Europea para “fortalecimiento institucional”, recursos y acompañamiento técnico.

“El crimen organizado es de tan envergadura que tenemos que de igual forma hacer trabajo coordinado entre todos los estados y las naciones. Asistencia económica, logística y técnica, todo es bienvenido”, manifestó.

Reformas institucionales y depuraciones

El funcionario vincula las nuevas acciones con reformas internas como la creación reciente de la Agencia Nacional Contra el Crimen, por decreto legislativo, y procesos de saneamiento institucional.

“En primer lugar todo el tema de los marcos jurídicos que teníamos que realizar, la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen… luego viene, en las últimas horas la cancelación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), generación de marcos jurídicos, fortalecimiento de nuestras tropas, instituciones, pero sobre todo la coordinación de ellas”, explicó Argueta.

Asimismo, destacó que, habrá procesos de depuración para asegurar que “las mejores personas” formen parte de los organismos de seguridad.

“Manzanas podridas no pueden afectar el resto del sistema y en eso es lo que estamos haciendo”, enfatizó. JS