A partir de septiembre solicitantes de visa menores de 14 años y mayores de 79 ya no estarán exentos de entrevista

Tegucigalpa – A partir del 2 de septiembre, la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de entrevista.

Los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 ya no estarán exentos del requisito de entrevista y deberán presentarse ante un funcionario consular, excepto en los siguientes casos:

• Visas A-1, A-2, C-3 (excepto los asistentes, sirvientes y empleados personales de

oficiales acreditados).

• Visas G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

• Visas diplomáticas y oficiales.

• Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 con validez completa

• o una Tarjeta/Foil de Cruce Fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior o Que tuvieran al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Para poder renovar la tarjeta de cruce fronterizo o la visa B-1, B-2, o B-1/B-2 sin entrevista, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Solicitar la renovación en su país de residencia o ciudadanía.

• Nunca haber sido rechazado para una visa, a menos que haya recibido una aprobación posteriormente.

• No tener ninguna inelegibilidad que impida la emisión de la visa.

Es importante destacar que los funcionarios consulares pueden pedir una entrevista por cualquier razón, incluso si el solicitante cumple con los criterios de exención.

Se recomienda a los solicitantes monitorear las páginas web de la embajada para más información sobre los requisitos de visa y cambios en el proceso.

