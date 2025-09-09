A partir de las 3:00 pm cerrarán calles aledañas al estadio por partido entre Honduras y Nicaragua

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó que procederán al cierre de las calles adyacentes al Estadio José de La Paz Herrera de Tegucigalpa a partir de las 3:00 de la tarde de hoy martes 9 de septiembre con motivo del partido de fútbol internacional valedero por las eliminatorias mundialistas del Grupo «C», entre las representaciones nacionales de Honduras y Nicaragua.

Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) estarán a cargo de esta medida previendo el arribo de la afición que llegará apoyar la bicolor para el encuentro programado para las 8:00 de la noche.

En tanto, para dar seguridad, la Policía Nacional dispondrá de 500 funcionarios policiales que se ubicarán en el exterior e interior del Chelato Uclés, formados en cinco anillos de seguridad a partir de las 3:00 de la tarde.

Vialidad y Transporte sugiere a los motoristas evitar circular por esta zona sin la debida autorización.

Se recuerda además que los portones del Estadio Nacional se abrirán al público en general a las 5:00 de la tarde para un ingreso ordenado y sin aglomeraciones, para que ingresen a las graderías de Sol Centro.

Los comerciantes designados para realizar sus ventas de producto y alimentos se les permitirán su ingreso a las 4:00 de la tarde, tras el registro correspondiente.

Durante el desarrollo de encuentro futbolístico se prohíbe a los aficionados ingresar los objetos armas de fuego, objetos tipo láser, productos fabricados en base a pólvora, armas punzo cortantes, mantas y banderas, palos, vidrios y plástico u otro producto que ponga peligro la integridad de los presentes. VC