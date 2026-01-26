A partir de la fecha Congreso no pagará a diputados que no lleguen a sesiones

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dio un plazo de apenas 10 minutos a los diputados que no se habían presentado antes de las 10:30 de la mañana para incorporarse a la sesión ordinaria de este lunes 26 de enero, advirtiendo que a quienes no lleguen puntualmente no se les pagará el día de trabajo.

“Vamos a empezar la sesión en 10 minutos. Al que no esté al inicio de la sesión, se le va a pasar el informe a pagaduría”, expresó Zambrano al abrir la jornada legislativa.

En ese sentido, el titular del Poder Legislativo instruyó a levantar la lista de los diputados ausentes, como parte de la medida para hacer efectiva la deducción salarial a quienes no se presenten o lleguen tarde sin justificación.

Zambrano recalcó que, a partir de este día, todo diputado que no asista puntualmente a las sesiones perderá automáticamente el pago correspondiente, como un mecanismo para fomentar la disciplina y el cumplimiento de responsabilidades dentro del hemiciclo legislativo.

La decisión fue tomada en medio de constantes críticas ciudadanas por la ausencia recurrente de parlamentarios durante las sesiones del Congreso, en legislaturas pasadas. Según el presidente del Legislativo, la medida busca enviar un mensaje claro de responsabilidad y respeto al trabajo parlamentario.

Moción

Seguidamente el diputado Rashid Mejía, dio lectura a la propuesta que da vida al decreto que permitirá justamente que no se les pague a los diputados faltistas.

En el proyecto se detalla los casos específicos que serán considerados con justificación que deberá ser debidamente acreditada. LB