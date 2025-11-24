A partir de este lunes queda suspendida la emisión de licencias

Tegucigalpa– La Policía Nacional anunció que empleará el 100% de su personal durante las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025.

Debido a esto, la Dirección de Vialidad y Transporte suspende desde hoy 24 de noviembre al 1 de diciembre la emisión, renovación y reimpresión de licencias de conducir a nivel nacional.

Otros servicios como audiencias, impugnaciones y pago de infracciones continuarán funcionando. Las autoridades pidieron a la población tomar en cuenta estas medidas.

AVISO IMPORTANTE

La Policía Nacional de Honduras, en cumplimiento de sus funciones de garantizar la seguridad y el orden público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Policía Nacional, informa que durante el período de Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025 estará empleando el cien por ciento de su personal policial en las funciones asignadas.

En ese sentido, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte comunica a la ciudadanía que, a partir del lunes 24 de noviembre hasta el lunes 01 de diciembre de 2025, quedarán suspendidos los servicios de emisión de permisos de conducir por primera vez, renovación y reimpresión a nivel nacional.

Se atenderán todos los servicios de audiencias de conciliación por accidentes de tránsito, impugnaciones, archivo, pago de infracciones y otros.

Se solicita a la población tomar en consideración estas medidas. IR