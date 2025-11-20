A mediodía de este jueves salen primeras maletas electorales al litoral atlántico y occidente del país

Tegucigalpa- Listos están los camiones, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), para trasladar las primeras maletas electorales, después del mediodía de hoy jueves.

A partir de la 1:00 de la tarde arranca el banderillazo oficial que da por inauguradas las Elecciones Generales del 30 de noviembre, donde los camiones encargados del traslado partirán del Centro Logístico Electoral (CLE).

Las maletas serán trasladadas a los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, que corresponden a la ruta 1.

Las mismas no llevarán ningún dispositivo GPS.

El hecho causa incertidumbre a la población, mientras la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, confirmó que los dispositivos arribarán el sábado y serán enviados a los lugares pertinentes.

Según se informó, el ente electoral colocará los dispositivos en las otras maletas electorales para evitar retrasos en sus traslados.

Las elecciones generales se realizarán el próximo domingo 30 de noviembre, por lo que las autoridades están a 10 días del proceso electoral general. IR