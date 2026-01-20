“A Marlon le duele que este servidor sea diputado a pesar de los obstáculos del familión”: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal, Jorge Cálix, afirmó este martes que está listo para iniciar un nuevo periodo como congresista tras su inscripción, asimismo, le envió un mensaje al consejero del CNE, Marlon Ochoa y a todos los funcionarios que han actuado mal sirviendo direcciones del “familión” que se les acerca un juicio político.

Tras la aprobación de la inscripción del diputado Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en el Congreso Nacional período 2026-2030, el consejero Marlon Ochoa reapareció en sus redes sociales tras varios días de ausencia del ojo público y señaló que no fue convocado por las consejeras para dicha inscripción.

En ese sentido, Jorge Cálix señaló que “Marlon Ochoa sabe que tiene que pagar por todo lo que ha hecho, sabe que le va un juicio político al igual que todos los que no han hecho su trabajo por ser serviles al familión”, señaló.

“A Marlon le duele que este servidor sea diputado a pesar de los obstáculos del familión”, sostuvo Cálix

En cuanto, a su designación ya como diputado, recordó que antes del proceso electoral se había indicado al liberalismo que votar por Samuel García era votar por Jorge Cálix, todos lo sabían y ya esa acción se consumó con la declaratoria.

Afirmó ser un soldado del Partido Liberal y que representará al departamento de Olancho que le favoreció con el voto.

“Hoy nuestra misión es trabajar en el Congreso Nacional con un nuevo poder Legislativo que debe de cambiar el desastre que fue Luis Redondo al frente del hemiciclo, vamos a trabajar unidos y legislar por Honduras”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que si la Sala de lo Constitucional no resuelve los recursos de inconstitucionalidad hay que ver con lupa lo hecho por Redondo y el nuevo Congreso debe tomar acciones para evitar problemas a futuro.

“Redondo sabe que irá preso, se está aferrando a un puesto que nunca le correspondió, hoy llegó nuevamente, no para ser presidente del Legislativo, sino para apoyar a la junta directiva y la mayoría de diputados que recibieron el voto de la población para que haya un verdadero cambio en nuestro país”, apuntó. IR