A la orilla de la calle encuentran sin vida a dos personas en Lepaterique

Tegucigalpa – A la orilla de la carretera fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, zona central de Honduras.

Uno de los fallecidos fue identificado como Rafael Martínez, mientras que la segunda víctima aún no ha sido identificada.

Datos preliminares indican que ambas personas se dirigían hacia su trabajo cuando fueron interceptados por desconocidos que les quitaron la vida.

Personal policial se encuentra en la zona realizando el levantamiento de los cuerpos e iniciando las investigaciones correspondientes.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina. IR