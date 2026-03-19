A la orilla de carretera hallan cuerpo de agente policial en Jamastrán, El Paraíso

Tegucigalpa – Sin vida encuentran el cuerpo de un policía preventivo, identificado como Humberto García, en Jamastrán, en el departamento de El Paraíso.

Según información preliminar, su muerte se maneja como indeterminada, ya que este no presentaba ninguna perforación de bala, pero sí lesiones internas.

En ese sentido, las autoridades indicaron que el agente pudo haber sido torturado y luego ultimado a golpes.

Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue capitalina.

Mientras que un equipo de investigación se movilizó a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del caso y dar con el paradero de los responsables. IR