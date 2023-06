A la falta de DNI y licencias de conducir se suman las placas vehiculares

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, Heriberto Hernández denunció que no hay existencia de placas de automotores en el Instituto de la Propiedad (IP).

Lamentó que la falta de placas vehicular afecta al rubro porque los clientes no quieren comprar carros sin su respectivo documento de identificación.

Pidió a las autoridades del IP que no se les ocurre extender permisos por 30 o 60 días y que busquen una solución definitiva para normalizar la entrega de placas vehiculares.

La falta de placas se suma al Documento Nacional de Identificación (DNI) y las licencias de conducir, dos importantes instrumentos para la identidad de los hondureños.

(LEER) Honduras sigue sin DNI y permisos de conducir

Prácticamente todo este año se ha interrumpido la entrega de DNI en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y se espera que a finales de julio se instale una impresora para poder cumplir con la mora de más de 250 mil documentos de identidad.

En tanto, desde la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no se ha informado hasta cuándo se volverá a expedir licencias de conducir ya que el material no puede ser adquirido en el mercado. Las autoridades determinaron ante la problemática de entrega no aplicar sanciones ante el vencimiento de licencias de conducir. JS