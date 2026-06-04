A la expectativa por audiencia de funcionarios y exfuncionarios de BCH

Tegucigalpa- Once exfuncionarios y empleados del BCH enfrentan audiencia en caso vinculado al millonario desfalco que sacudió la institucionalidad hondureña.

-El país observa audiencia que marca el rumbo de uno de los casos más emblemáticos de corrupción de los últimos años.

La audiencia de declaración de imputados programada para este jueves a la 1:30 de la tarde en San Pedro Sula mantiene en vilo a la opinión pública hondureña.

El requerimiento fiscal incluye a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras: Ana Cristina Oliva Cáceres (exgerente del BCH en San Pedro Sula),Virgilio Antonio Villalobo (exjefe de la División de Operaciones), Aracely O’Hara Guillén (exgerente del BCH),Carlos Fernando Ávila (gerente activo del BCH), Horacio Armando Laínez Pineda (exsubgerente de Operaciones),Alex Geovani Caballero, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez, Williams Edgardo Arévalo, Marco Tulio Nájera

No se trata únicamente de un proceso judicial más: el caso pone nuevamente bajo escrutinio a una de las instituciones más sensibles para la estabilidad económica del país, el Banco Central de Honduras (BCH), y representa una nueva prueba para la capacidad del sistema de justicia de combatir la corrupción sin distinciones.

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exempleados del BCH por el delito de malversación imprudente, en una causa derivada de la investigación que permitió establecer la sustracción de más de 88.8 millones de lempiras, fondos cuya extracción quedó documentada mediante 39 retiros realizados desde las bóvedas de la institución.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias o requerimientos conforme avance el proceso y se incorporen nuevos elementos probatorios al expediente.

Entre los señalados figuran exgerentes, exjefes de operaciones y funcionarios que tuvieron responsabilidades directas en el manejo y control de recursos dentro de la entidad financiera estatal. El expediente surge tras la condena de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, declarada culpable el pasado mes de mayo por varios delitos, entre ellos lavado de activos, cuya audiencia de individualización de la pena está prevista para el próximo 16 de junio.

Según los expertos más allá de los nombres y los cargos, el caso expone una inquietante realidad: cómo fallaron los mecanismos de control en una institución llamada precisamente a resguardar la confianza financiera del Estado.

La investigación refleja no solo una posible cadena de negligencias, sino también las debilidades estructurales que durante años han permitido que actos irregulares permanezcan ocultos hasta convertirse en escándalos nacionales.

La expectativa ahora se centra en si esta nueva etapa judicial logrará profundizar las responsabilidades o si el caso terminará diluyéndose entre tecnicismos, recursos y procesos que se alargan, una situación que históricamente ha alimentado la percepción de impunidad en Honduras.

La audiencia de este jueves representa mucho más que la comparecencia de 11 acusados. Es una oportunidad para que la Fiscalía demuestre la solidez de sus investigaciones y para que los tribunales envíen una señal clara de que la justicia puede alcanzar incluso a quienes operan desde las más altas esferas institucionales.

En un país marcado por numerosos casos de corrupción que han quedado sin consecuencias ejemplares, la ciudadanía observa con cautela. El desenlace de este expediente podría convertirse en un precedente histórico en la lucha contra la corrupción o, por el contrario, en otro recordatorio de las dificultades que enfrenta Honduras para romper definitivamente el ciclo de impunidad. IR/LB