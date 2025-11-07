A L.105 se comercializa el cartón de huevos grandes en SPS

Tegucigalpa – El precio del huevo sigue en aumento esta semana, hasta llevar a 105 lempiras en el caso del cartón de unidades grandes, en las plazas sampedranas.

“Está a 105 lempiras el cartón de huevos grandes, ha habido incremento de 5 lempiras, en todos los tamaños”, dijo Kenia Jiménez, comerciante de este producto en el mercado Dandy, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

La vendedora dijo que los distribuidores nunca dan explicaciones del por qué de las alzas.

En Tegucigalpa, desde la semana pasado este producto reportó un aumento de cinco lempiras, el cartón grande, pasando de 90 a 95 lempiras; mientras que el cartón de huevos pequeños subió cuatro lempiras y de 81 pasó a 85 y tres lempiras en el caso de las unidades pequeñas, que de 72 pasó a cotizarse a 75 lempiras.

Aunque los monitoreos realizados este viernes reflejan que mantiene los precios, los vendedores prevén un leve aumento en las próximas semanas, debido a la mayor demanda que se registra durante la temporada navideña y de fin de año. VC