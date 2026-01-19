A juicio exmagistrados del TSC acusados por tráfico de influencias

Tegucigalpa – Este lunes arranca el juicio oral y público en contra de varios exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), quienes mantienen un proceso por el presunto delito de tráfico de influencias.

Los imputados en este caso son Juan Pineda, Karen Yadira Martínez, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo y Santiago Antonio Reyes Paz.

“Nuestros representados lo que hicieron fue cumplir la ley y el mandato dado en una sentencia judicial”, explicó el abogado defensor Eduardo López.

Los exfuncionarios del TSC son acusados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios.

Igualmente, fue imputado el exmagistrado José Juan Pineda Varela, pero se encuentra prófugo de la justicia hondureña.

El caso se originó por una denuncia en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre actos irregulares en el departamento de auditorías del sector municipal del TSC, donde varios empleados por órdenes superiores, destruyeron y ocultaron documentos relacionados a finiquitos de algunas alcaldías.

El MP afirmó que detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) incautaron informes y pliegos de responsabilidad, vídeos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que fueron presionados para alterar las auditorías como medios de pruebas. IR