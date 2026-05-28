A juicio cuatro policías acusados de supuesta extorsión en Puerto Cortés

Puerto Cortés – Un subinspector y tres agentes de la Policía Nacional fueron enviados a juicio tras dictárseles auto de formal procesamiento por supuestos delitos de privación de libertad, concusión y abuso de autoridad en Puerto Cortés.

Los hechos ocurrieron en marzo, cuando los uniformados habrían detenido ilegalmente a un comerciante de la zona y posteriormente le exigieron 100 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad.

Las investigaciones señalan que la víctima fue interceptada mientras conducía en la aldea Chameleconcito y, pese a portar legalmente un arma de fuego, fue mantenida retenida durante varias horas dentro de una patrulla policial.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) informó que los cuatro uniformados fueron suspendidos de sus funciones durante la audiencia inicial, luego que el órgano judicial resolviera continuar el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, la acusación contra el subinspector fue presentada por los supuestos delitos de privación de libertad atenuada y concusión, mientras que los otros tres policías fueron señalados por el presunto delito de abuso de autoridad.

Como medida cautelar, el tribunal ordenó la suspensión inmediata de los cuatro policías de sus cargos dentro de la institución. AD