A horas de finalizar mandato, Castro nombra a Enrique Reina a cargo del Fosede y Sarahí Cerna en el directorio del BCH

Tegucigalpa – A horas de finalizar el mandato de Xiomara Castro, se conoció que el excanciller Enrique Reina fue nombrado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y la ministra de la Presidencia Sarahí Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH).

Los nombramientos fueron publicados en el diario oficial La Gaceta con publicación del sábado 24 de enero en el acuerdo ejecutivo número 07-2026 que deja constancia las cancelaciones, nuevos nombramientos y reubicaciones de la administración de Castro.

Entre ellas se encuentra la del director del Fosode que queda a manos de Enrique Reina, que fue canciller la mayor parte del mandato de Castro, luego renunció para integrar la planilla de Rixi Moncada como aspirante a designado presidencial.

Fosede es una entidad que protege los ahorros del público en las instituciones financieras miembros, y su principal función es garantizar la devolución de depósitos.

Mientras que Sarahí Cerna, quien en el gobierno de Castro fue ministra del Trabajo y de la Presidencia, pasa a formar parte del directorio del BCH que solo posee tres miembros.

Igualmente, se menciona que Miguel Medina pasa a formar parte del Consejo Nacional de Inversiones (CNI). AG