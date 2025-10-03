A excepción del queroseno, combustibles bajan después del Feriado Morazánico

Tegucigalpa – En la primera semana de octubre, los precios de los combustibles, a excepción del queroseno, registrarán una disminución en sus precios, informó la Secretaría de Energía.

La gasolina súper experimentará una rebaja de 70 centavos en su costo que será de 104.60 lempiras.

Mientras que la gasolina regular sufrirá una disminución de 92 centavos en su precio que será de 96.51 lempiras.

En el caso del diésel, apenas tendrá un ajuste a la baja de cuatro centavos y su precio será de 88.87 lempiras.

Sin embargo, el queroseno, sufrirá un aumento de 34 centavos y su valor será de 77.26 lempiras.

No obstante, el GLP Doméstico sigue manteniendo su precio de 238.13 lempiras tras la medida que viene otorgando el gobierno desde hace dos años.

Finalmente, el nuevo precio del GLP Vehicular será de 46.09 lempiras tras una rebaja de apenas cinco lempiras. AG