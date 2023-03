A evaluación este lunes Secretaría de Seguridad, Policía y PMOP

Tegucigalpa – Tres dependencias serán sometidas a evaluación este lunes, se trata de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), según emplazó la presidenta Xiomara Castro quien citó a los titulares de estas direcciones a una reunión en Casa Presidencial a la seis de la tarde.

– El 89.9 % de la población hondureña establece que su país es un lugar inseguro, según estadísticas del ONV-IUDPAS

– Los constantes flujos migratorios son un reflejo de la inseguridad en el país, según expertos.

La presidenta ha demandado resultados en materia de seguridad de parte de esta secretaría y de las direcciones en mención, por lo que, al igual que toda evaluación es posible que los funcionarios al frente no la pasen y se deban hacer a un lado.

En otro escenario, pueden pasar la evaluación y continuar al frente de sus cargos, en ambos casos se deberán emprender nuevas estrategias para dar mayores resultados en pro del bienestar de la sociedad hondureña.

Se vence el plazo

El pasado viernes, la presidenta Xiomara Castro extendió el ultimátum para presentar resultados en materia de seguridad y emplazó para el próximo lunes a las dependencias en mención.

La mandataria hondureña escribió en su cuenta de Twitter que se cumplieron las 72 horas del ultimátum que ella misma hizo a la Secretaría de Seguridad para brindar resultados sobre las últimas masacres en el país.

“Se cumplieron las 72 horas para esclarecer los crímenes. El próximo lunes 13 a las 6 pm deben presentar resultados y propuesta para detener la escalada de violencia” escribió la presidenta hondureña.

En la misma publicación emplazó a la Secretaría de Seguridad, Dirección de la Policía y Policía Militar, (PMOP), para el lunes a las seis de la tarde en Casa Presidencial.

¿Dónde estamos?

Para la directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, la evaluación a las dependencias de seguridad es de suma importancia ya que para tomar estratégicas se debe saber dónde estamos.

En ese contexto, señaló que como país estamos señalados como la nación más violenta de Centroamérica y el segundo de Latinoamérica.

Desde el año 2004 al 2022 se han perpetrado 83 mil 374 muertes violentas en el territorio nacional, reveló. “Lo anterior significa que en Honduras es un problema vivir”, razonó.

Explicó que el mayor problema en materia de seguridad es la alta impunidad, más del 96 % de los casos quedan impunes.

El mayor problema es que la gente que comete los delitos sabe que tiene pocas probabilidades de purgar responsabilidad por el mismo, zanjó la directora de ONV-IUDPAS.

Resumió que la evaluación es importante, pero se debe profundizar sobre el tema para asumir verdaderas estrategias para hacer frente a la creciente violencia.

Titular de seguridad no goza de simpatía de altos funcionarios

Para el analista político, Raúl Pineda, la evaluación de este lunes puede ser un acto de defenestración ya que el titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, no goza de la simpatía de algunos altos funcionarios.

“ojalá no sean los actos preparatorios para la defenestración del general Sabillón, quien evidentemente no goza de la simpatía de algunos altos funcionarios del Gobierno actual”, reflexionó el letrado.

Señaló que se debe entender que la Policía no puede estar en la mente, ni en la decisión de la persona que decide cometer un ilícito penal, “la obligación de la policía es investigar y capturar y bajo ese concepto es donde efectivamente tiene que mejorar”, agregó.

Indudablemente tiene que haber un trabajo científico de política criminal para reducir los índices de violencia que nuevamente están golpeando a la sociedad hondureña, pero este no es trabajo solo de la policía, aquí entran también los institutos penales, los fiscales que son los que acusan, los jueces que son los que definen la libertad o el encarcelamiento de los imputados y prácticamente todo el gobierno a través de los factores educativos, reflexionó.

Finalmente acotó que no es la policía la que debe llevar un plan de seguridad, por qué el manejo de la delincuencia tiene que ser una visión completa e integral, hasta ahora no hay una política pública enfocada en la seguridad ciudadana, el problema es que esto no se ha manejado por verdaderos expertos. (RO)