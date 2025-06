A estas alturas no me interesa cambiar la mediática, dice Castro que pide 4 años más para Rixi

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro, dijo este martes que a estas alturas de su gobierno no le interesa cambiar la mediática, al tiempo que recordó la gestión de Rixi Moncada en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuando existía superávits.

– La jefa del Ejecutivo pidió cuatro años para continuar con la refundación de la mano de Rixi Moncada.

“La mediática no la vamos a cambiar, yo ya a estas alturas no me interesa cambiar la mediática, ¿saben por qué? porque lo que me interesa son los que están aquí (señaló a los asistentes al evento) porque es el pueblo el que reconoce, lo dice y lo publica. Ellos son los que dicen: ‘ya te diste cuenta que ya no hay bajones de la luz, que ya no nos quitan la luz como lo hacían antes’”

Cuestionó que por muchos años se dijo que la ENEE era “el agujero negro” de las finanzas públicas, pero en su administración –insistió Castro– han logrado recuperar la estatal de energía.

“Hemos demostrado que el Estado al ser administrado de manera transparente, sin imponer impuestos al pueblo, estamos revirtiendo esa historia que han querido inculcar en la mente del pueblo hondureño”, declaró.

La mandataria inauguró este martes en Santa Rita, Yoro, una nueva planta eléctrica con capacidad de generación de 15 MW, proyecto que asegurará el suministro eléctrico.

En otro apartado, alardeó que unos 20 mil millones de lempiras mediante subsidios a los combustibles se invierten directamente en los bolsillos de los que todos los días compran este insumo. “Para los miopes que dicen que no estamos haciendo nada, que saquen cuentas cuánto le echan a la semana de combustibles a los vehículos, entonces sumen cuánto sale al mes, al año y que multipliquen en tres años cuatro meses cuánto el gobierno de esta mujer del partido Libertad y Refundación les ha ahorrado a ustedes”, discursó.

“Tenemos que avanzar en esta refundación, y sólo hay un camino, no existe otro, y mi confianza está en otra mujer que cuenta con toda la dignidad, en conocimiento, que no va a llegar al gobierno a decir: ‘es que fíjese que no sabía, es que no conocía’, tiene todo el conocimiento de cómo está y cómo vamos a entregar este gobierno, y tiene toda la capacidad para poder gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Estoy convencida que esa persona se llama, la abogada Rixi Ramona Moncada”, manifestó.

El gobierno inauguró hoy el proyecto de energía número 16 en lo que va del gobierno y se trata de una planta eléctrica en El Progreso, Yoro, que beneficiará a alrededor de 22 mil familias.

Esta nueva obra en el sector energético representa una inversión de 255 millones de lempiras provenientes de fondos nacionales y tendrá una capacidad de generación de 15 megavatios. JS