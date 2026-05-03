A disparos matan a joven empresaria en La Libertad, Comayagua

Tegucigalpa – Una mujer fue ultimada a disparos en el interior de un restaurante en el municipio de La Libertad, Comayagua, zona central de Honduras.

– La víctima era una joven empresaria reconocida en la zona.

La occisa fue identificada como Nancy Karina Hernández, quien departía en el interior del negocio recientemente inaugurado.

Una fuerte ráfaga de disparos se escuchó en el lugar, lo que provocó que la mujer resultada con heridas de gravedad, por lo que fue llevada a un centro asistencial, pero murió en el trayecto.

La Policía investiga el crimen, que de acuerdo a las pesquisas preliminares habría sido cometido por una persona muy cercana a la ahora occisa.

Hernández era empresaria, madre y esposa, y se dedicaba a un negocio de repuestos automotrices en el municipio, según se conoció.

Alrededor de 80 mujeres han perdido la vida en condiciones violentas este 2026 en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS