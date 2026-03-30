A disparos asesinan a dos jóvenes en el sector Margen Izquierda, Trujillo

Tegucigalpa– Este lunes se reportó el asesinato de dos personas en el sector de la Margen Izquierda en el municipio de Trujillo, Colón.

Los occisos, quienes permanecen como desconocidos, serían dos jovencitos que fueron acribillados a escasos pasos del puente Aguán.

Las autoridades policiales se trasladaron a la escena para realizar las pesquisas pertinentes sobre el suceso.

Ambos jóvenes se trasladaban en una motocicleta al momento del ataque criminal.

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la morgue de La Ceiba. IR