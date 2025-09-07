Diputada del PN le preocupa no aprobación de reglamento de observación electoral, advierte de división en el CNE

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, expresó su preocupación de que se “rompa la luna de miel” en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no aprobar un reglamento de observación electoral.

“Me preocupa el hecho de que ya la luna de miel se vuelva a romper, simplemente por el capricho de los consejeros que no han podido dar las observaciones al reglamento para poderse aprobar”, manifestó.

Señaló que en la Ley Electoral no debería de haber un consenso para aprobar el reglamento de observación, sino para temas más delicados como el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) o la auditoría.

Mejía indicó que desconoce la excusa o el motivo para que se dilate este proceso de aprobación de reglamento.

Recordó que el CNE tiene en cola y espera varias solicitudes de organizaciones nacionales e internacionales para ser observadores en las elecciones generales.

Finalmente, pidió al Partido Liberal que le solicite a la consejera Ana Paola Hall que tome una postura de aprobar el reglamento de observación electoral.

Sostuvo que el reglamento de observación electoral no tendría que requerir de consenso ni de aprobación. AG