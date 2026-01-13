A días de finalizar el gobierno, autorizan aumentos selectivos de salarios en Banadesa

Tegucigalpa – A menos de un mes de finalizar la administración de Xiomara Castro, se autorizó aumentos de entre 2 mil y 23 mil lempiras a personal de confianza en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

“Es increíble que el 26 de diciembre de 2025, el señor Erlin Menjivar, presidente ejecutivo de Banadesa, dio unos aumentos desproporcionados a cerca de 30 empleados de su confianza, las personas que están muy cercanas a él”, denunció el asesor de Banadesa, Santos Centeno.

De acuerdo a la denuncia de Centeno, el aumento selectivo no fue autorizado por la junta directiva de Banadesa, tampoco por la Secretaría de Finanzas.

“Estamos viendo una acción muy abusiva de parte del señor Erlin en relación a los recursos económicos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola”, afirmó al agregar que la responsabilidad estará recayendo en la nueva junta directiva cuando se instale una nueva administración en el Ejecutivo para que revisen estos aumentos y deducir responsabilidad.

Centeno reclamó que no es justo que los recursos del pueblo se requieren para beneficiar a las grandes mayorías de los pequeños productores, no para aumentos selectivos. VC