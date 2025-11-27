A “desinformación malintencionada” atribuye Nasralla respaldo de Trump a Asfura

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla atribuyó el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al nacionalista Nasry Asfura como una desinformación malintencionada de sus contrincantes políticos.

“Lamento mucho la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo mi respeto y mayor consideración”, posteó en su cuenta de red social “X”.

(LEER): Trump pide a hondureños votar por el conservador Asfura para detener «avance comunista»

Más temprano, Trump oficializó su respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, de apoyar a la democracia.

En ese sentido, Nasralla expresó que tiene respeto a EEUU porque es un aliado natural de Honduras.

Afirmó que el domingo será electo como nuevo presidente de Honduras tras ganar las elecciones generales, y que podrá ser un aliado de EEUU.

Finalmente, instó a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país. AG