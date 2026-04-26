A definir este lunes el ajuste salarial entre obreros y sector privado

Tegucigalpa – Este lunes, la dirigencia obrera y empresarial sostendrán la última reunión para llegar a un acuerdo del ajuste al salario mínimo, con las amenazas de la primera de hacer protestas si no hay humo blanco.

Hace dos meses que se instaló la mesa de diálogo de la comisión tripartita entre obreros, empresarios y la Secretaría de Trabajo como mediador para negociar el ajuste al salario mínimo.

No obstante, no se ha llegado a un acuerdo en estos dos meses de negociación y ya surgen presiones para lograr consensos antes del 1 de mayo, Día internacional del Trabajador.

A pesar que ambas partes concuerdan que el ajuste debe ser retroactivo desde el 1 de enero, el desacuerdo surge en los porcentajes de pago, el sector empresarial propone un ajuste del 4.99 %, mientras que las centrales obreras exigen un incremento de hasta el 8 %.

La inflación reportada por el Banco Central de Honduras (BCH, emisor) para el 2025 fue de 4.8 %.

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Incluso, los representantes de las centrales obreras han amenazado que si no logra acuerdo con la empresa privada, recurrirán a las protestas a nivel nacional.

Adicionalmente, laa microa, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) alertaron de dificultades en cumplir con el pago retroactivo del salario mínimo por la acumulación de un mayor pasivo laboral.

El representante de la de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, indicó en su momento que las Mipymes tendrían que pagar salario desde el 1 de enero, y muchas de ellas no tienen capacidad porque viven de la venta diaria.

El panorama incierto ha causado que el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado , pidiera que el ajuste sea equitativo para todos los trabajadores.

Si no hay acuerdo, obreros deben retirarse

El secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) en San Pedro Sula, Armando Villatoro, manifestó que si los representantes de las centrales obreras no llegan a un acuerdo este lunes, deben retirarse de la mesa tripartita y dejar la responsabilidad al gobierno.

“Estamos esperando que el lunes se reúnan las partes y que determine cuál va a ser el salario mínimo, de lo contrario, las centrales obreras deben retirarse de la mesa tripartita”, dijo Villatoro.

Comentó que las centrales obreras no están para lavarle la cara al gobierno y que no se dejará recibir presiones de ningún sector.

Reiteró que la propuesta de las centrales obreras es recibir un ajuste entre el rango del 6 al 8 % del salario mínimo argumentando que el precio de la canasta básica y los combustibles “están por las nubes”.

Villatoro indicó que esta alza no ajusta para la alimentación de la clase trabajadora.

Gobierno llama a lograr acuerdo sobre salario mínimo

En la antesala al fin de semana, el presidente Nasry Asfura, hizo un último llamado a las centrales obreras y al sector empresarial para alcanzar un acuerdo rápido sobre el nuevo salario mínimo.

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“He pedido a todas las centrales obreras y a la empresa privada que lleguen a un acuerdo rápido, porque son ellos, así lo dice la ley, quienes deben ponerse de acuerdo”, expresó públicamente el mandatario hondureño.

Subrayó en la necesidad de que ambas partes alcancen entendimientos para mantener la estabilidad, generar confianza y seguir impulsando la economía nacional. AG