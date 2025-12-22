A cuatro asciende el número de muertos de accidente en Siguatepeque

Tegucigalpa- A cuatro se elevó el número de personas fallecidas luego de un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.

De acuerdo con la información preliminar, siete personas se transportaban en un vehículo tipo paila cargado con sacos de café, procedentes de Comayagua con destino a Siguatepeque, donde pretendían comercializar el producto, sufrieron un accidente.

Se indicó que durante el trayecto, un presunto despiste habría provocado que el conductor perdiera el control del automotor, ocasionando que el vehículo volcara.

En el lugar del accidente perdió la vida Andrés Chicas, de 47 años. Otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica a un hospital local.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, cuatro de ellas fueron remitidas posteriormente al Hospital Escuela, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de tres personas más.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo Ramírez de 47 años, Marlon Maldonado de 27 años; y María Celeste Pachucho de 15 años.

Los cuerpos de las víctimas fueron ingresados durante la madrugada de este lunes a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes.

Según los reportes, los únicos sobrevivientes del accidente son el conductor del vehículo, una mujer y su hija de aproximadamente un año de edad, quienes permanecen bajo observación médica. IR

