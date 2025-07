A criterio de politóloga la renuncia de Ana Paola Hall tiene un origen claro: la presión política

Tegucigalpa- La politóloga Patricia Burdeth advirtió este jueves que la reciente decisión de la consejera Ana Paola Hall, de poner a disposición su cargo al Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede analizarse de forma aislada, sino que debe entenderse como el resultado de una intensa presión política ejercida sobre las dos consejeras mujeres del órgano electoral. Una situación que, según dijo, no es normal y no debe ser jamás normalizada.

“El tema tiene un origen y es la presión que se ha ejercido sobre ambas consejeras. Esa presión debe ser condenada no solo por las mujeres, sino por todos los hondureños”, señaló Burdeth, quien también recordó que recientemente Hall había afirmado con firmeza que “llueva, truene o relampaguee, y aunque tuviera que dar la vida, el proceso electoral iba a continuar”. Frente a eso, su cambio de posición resulta, a juicio de la experta, llamativo y preocupante.

Para Burdeth, la decisión de Hall debe entenderse también desde su situación personal. “Cualquier madre, cualquier profesional, puede tambalear bajo este tipo de presión. Lo importante aquí es reconocer que ha habido un cambio que responde, muy probablemente, a un desgaste provocado por intereses políticos, reflexionó.

La politóloga también hizo énfasis en el impacto que podría tener esta renuncia dentro del Congreso Nacional, órgano que, en su opinión, difícilmente dará trámite a la dimisión sin antes pasar por intensos cabildeos y obstáculos. “El Congreso no tiene condiciones claras para aceptar la renuncia. Todo esto se convierte en una traba más para el proceso electoral”, advirtió.

Burdeth señaló que detrás de esta crisis hay actores específicos que están «meciendo la cuna» y que se benefician del debilitamiento del CNE. “¿A quién le conviene que el Consejo tenga estos trastabilleos? ¿Quién gana con la incertidumbre electoral? Hay que decirlo claramente: todo esto apunta a que el partido Libertad y Refundación (Libre) sabe que tiene muy difícil ganar las elecciones, y está operando en consecuencia”, expresó.

Finalmente, subrayó que, a pesar de esta situación, el deseo ciudadano por participar en las urnas sigue firme. La gente quiere elecciones, está dispuesta a votar. Eso no ha cambiado. Pero sí es necesario que las instituciones estén a la altura y no sucumban ante presiones políticas que erosionan la democracia, concluyó.LB