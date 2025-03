A criterio de Julieta Castellanos las FFAA pierden legitimidad con su papel en primarias

Tegucigalpa- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó la legitimidad del actual Estado Mayor Conjunto y señaló que la institución podría estar enfrentando una crisis de mando.

Castellanos criticó el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, particularmente en la falta de acompañamiento de efectivos militares en el traslado y la custodia del material electoral.

«Por jerarquía en las Fuerzas Armadas, no había forma de entender que la decisión de no acompañar los buses con efectivos militares o de no estar puntualmente en los centros de votación se haya tomado sin el conocimiento del alto mando», expresó.

La socióloga indicó que, si esta decisión fue una orden del alto mando, entonces la institución ha perdido su capacidad de cumplir con sus responsabilidades. Por otro lado, si la acción fue ejecutada sin la autorización del alto mando, entonces se estaría evidenciando una grave crisis de mando jerárquico dentro de la institución.

«Si los subordinados actuaron por cuenta propia, desobedeciendo al alto mando, significa que hay una fractura en la cadena de mando. Y si la decisión vino del alto mando, también es preocupante porque demuestra una pérdida de dirección institucional», subrayó.

Castellanos enfatizó que es imperativo que se realice una investigación profunda para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. «Por ambas vías, la investigación tiene que arrojar resultados», concluyó.LB