A balazos le quitan la vida a una mujer en Guaimaca

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada a disparos en el barrio Arriba en Guimaca, Francisco Morazán, zona central de Honduras.

La malograda mujer respondía al nombre de Karla González Ramos, quien en un intento por salvarle la vida fue lleva a un centro asistencia, pero había expirado.

Se desconocen otros detalles de este suceso violento que acabó con la vida de la mujer. Igualmente, no se conoce la identidad de su victimario.

[LEER] Ante ola de violencia contra las mujeres recomiendan decretar una emergencia por femicidios

Al menos 41 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo a recuentos de organizaciones feministas. JS