A balazos le quitan la vida a una mujer en Choloma

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada la tarde de este jueves en el barrio Concepción de Choloma, Cortés, norte de Honduras.

En la zona conocida como Puente Negro la mujer fue ultimada a disparos. La víctima fue identificada como Pedrina García Melgar (55). En la escena se contabilizaron más de una docena de casquillos de impactos de bala.

Elementos de la Policía Nacional se presentaron para acordonar la escena y levantar las primeras pesquisas del suceso violento.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), exhortó hoy a las autoridades hondureñas a tomar las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres que, del 2002 a febrero del 2026, registró alrededor de 8,500 muertes violentas, cuyos crímenes estarían impunes en más del 95 % de los casos.

Cuando el 95 % de los casos de violencia contra la mujer quedan sin castigo, el mensaje que el Estado envía es permisivo. Un Estado que no castiga obliga a las mujeres a vivir desprotegidas, a enfrentar solas el miedo y la inseguridad, mientras sus agresores permanecen en libres. JS