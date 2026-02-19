A balazos le quitan la vida a un joven en capitalina colonia 28 de Marzo

Tegucigalpa – De varios impactos de bala le quitaron la vida a un joven de 16 años en la colonia 28 de Marzo, oriente de la capital honduras.

– Seis homicidios diarios se registran en Honduras.

El crimen ocurrió la tarde de este jueves en una calle conocida como Las Ciruelas, donde el cuerpo sin vida del joven quedó tendido sobre el pavimento. Sujetos a bordo de motocicletas lo atacaron a disparos.

La víctima fue reconocida como Steven Alexander García (16), quien presuntamente visitaba a su novia. El malogrado joven vivía cerca del lugar donde le quitaron la vida.

Decenas de curiosos se apersonaron al lugar para curiosear sobre el suceso violento. Se conoció que en la zona hay instaladas cámaras de seguridad del sistema 911.

Elementos de la Policía Nacional llegaron para acordonar la escena, mientras se espera la llegada de personeros de Medicina Forense para que hagan el levantamiento del cadáver.

Datos del Observatorio de la Violencia establecen que este año unas 300 personas han perdido la vida en entornos violentos. JS